Syrischer Bürgerkrieg: Syrisches Staatsfernsehen meldet israelischen Luftangriff auf syrische Militärbasis

Die Regierungstruppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad befinden sich in der Nähe der israelisch besetzten Golanhöhen auf dem Vormarsch gegen Rebellen. Israel hat während des Syrischen Bürgerkriegs Dutzende Luftangriffe in seinem Nachbarland geflogen und dabei oft auf mutmaßliche Waffenlieferungen an die libanesische Hisbollah-Miliz verwiesen. Die Miliz kämpft an der Seite von Assads Truppen.