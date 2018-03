Tagung des Volkskongresses: Außenminister beteuert: Stärkeres China keine Bedrohung

PekingChina hat Ängste vor seiner wachsenden Macht in der Welt zurückgewiesen. Wer nicht mit zweierlei Maß messe, sehe in China „keine Bedrohung, sondern reichlich Möglichkeiten“, sagte Außenminister Wang Yi am Donnerstag auf seiner jährlichen Pressekonferenz aus Anlass der Tagung des Volkskongresses in Peking. China sehe sich auch nicht als „Rivale“ oder „strategischer Wettbewerber“ der USA. Diese Betrachtung sei „grundlegend falsch“.