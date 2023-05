Taiwan: Chinas Flugzeugträger „Shandong“ in Straße von Taiwan

Die 2019 in Dienst gestellte „Shandong“ sei gegen Mittag in nördlicher Richtung durch die wichtige Schifffahrtsstraße gefahren und dabei an deren Mittellinie geblieben. Diese gilt als inoffizielle Grenze zwischen Taiwan und China. Die Volksrepublik beansprucht Taiwan als eigenes Territorium. Die Spannungen rund um die Insel haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht.