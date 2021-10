Taiwan-Konflikt: China kritisiert US-Marine-Einsatz durch Taiwan-Straße als Gefahr für den Frieden

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Republik und strebt eine Wiedervereinigung an. Dafür wurde in der Vergangenheit auch ein Militäreinsatz als Möglichkeit genannt. Taiwan wiederum sieht sich als unabhängigen Staat. In den letzten Wochen hatte China insgesamt rund 150-mal Flugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans geschickt, was für neue Spannungen sorgte.