Taiwan-Konflikt Ein 2500 Jahre altes Buch macht eine Invasion unwahrscheinlich

Eine Invasion dagegen sei nach Sunzi die am wenigsten erstrebenswerte Option in einem Konflikt, schreibt die US-Denkfabrik Stimson Center. Möglicherweise ein Grund dafür, warum Peking einen Überfall Russlands auf die Ukraine bis zuletzt für unwahrscheinlich erachtet hatte. „Für China war die Ukraine durch die Positionierung der russischen Truppen bereits in die Enge getrieben, und der natürliche nächste Schritt wäre, aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Für die Chinesen war es einfach unerklärlich, dass Russland eine vollständige Invasion in der Ukraine starten würde, wenn es bereits die Oberhand hat“, so ein Papier der Denkfabrik.