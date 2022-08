Taiwan-Krise: Weiterer US-Politiker besucht Taiwan – Chip-Abkommen geplant

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana hat inmitten der Taiwan-Krise als weiterer US-Politiker die Insel besucht. Eric Holcomb erklärte am Sonntag per Twitter, er werde diese Woche neue Beziehungen sowohl in Taiwan als auch in Südkorea aufbauen. Holcomb wird auch den taiwanischen Präsidenten Tsai Ing-wen nach Angaben von dessen Büro treffen.