Taiwan Kuomintang-Partei will Peking mit Rüstung abschrecken

11. Januar 2024 | Quelle: dpa

Präsidentschaftskandidat von Taiwans Kuomintang-Partei, Hou Yu-ih, setzt nach eigenen Worten auf Abschreckung, Dialog und Deeskalation. Bild: Bild: dpa

Der Präsidentschaftskandidat von Taiwans chinafreundlicher Kuomintang-Partei will einem möglichen Militärangriff Pekings mit Abschreckung vorbeugen. Die Verteidigungsrüstung müsse weiter verbessert werden, um China am Lostreten eines Krieges zu hindern, sagte Hou Yu-ih in Taipeh. „Wenn China einen Krieg beginnt, werde es den Preis dafür nicht bezahlen können”, sagte der 66-Jährige.