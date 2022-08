Taiwan: Medienberichte: China sanktioniert weitere taiwanesische Regierungsvertreter

Zuvor waren bereits Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang, Außenminister Joseph Wu und Parlamentssprecher You Si-kun von China mit ähnlichen Maßnahmen belegt worden. China reagierte mit dem Schritt auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang des Monats in Taiwan, der nach Ansicht der Volksrepublik ein falsches Signal an die Unabhängigkeitsbefürworter Taiwans war. Das demokratisch regierte Taiwan lehnt den Souveränitätsanspruch Chinas ab.