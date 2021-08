Taliban-Insider erklärt „Die Taliban wissen, auf welchen Schätzen sie sitzen“

Das klingt eher nach Schutzgeld in Mafiamanier. Gibt es so etwas wie eine Wirtschaftsdoktrin der Taliban?

Nein. Das Hauptinteresse der Taliban lag bisher primär im Eintreiben von Geld für sich selbst. Es ist relativ unklar, wie die Wirtschaftspolitik der künftigen Regierung aussehen wird. Die Taliban sind prinzipiell eher langsam, wenn es darum geht, politische Strategien zu entwickeln. Allerdings stehen sie in den nächsten Monaten unter Druck: Sie müssen den Regierungsapparat finanzieren und Gehälter zahlen, die bisher vielfach vom Ausland übernommen wurden. Ein ganzes Land zu regieren und wirtschaftlich zu steuern, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als eine demoralisierte Staatsarmee in die Flucht zu schlagen.



Gutes Stichwort. Kaum jemand hat vorhergesehen, wie schnell die vom Westen hochgerüstete afghanische Armee vor den personenmäßig unterlegenen Taliban kapitulierte. Was ist da passiert?

Die Taliban haben in den vergangenen Monaten ihre informellen Kanäle genutzt, um Absprachen mit afghanischen Militärs und Regierungsvertretern auf der lokalen Ebene zu treffen. Zudem waren viele Distrikte im Land de facto bereits schon lange unter der Kontrolle der Taliban. Das hat man nicht immer wahrgenommen, weil die Taliban oftmals die Distrikthauptstädte nicht angetastet haben, sodass die Regierung formal noch an der Macht war. Die militärischen Fortschritte in der vergangenen Woche haben zudem einen Dominoeffekt ausgelöst. Viele Sicherheitskräfte haben den Glauben verloren, dass die Regierung überleben kann. Sie haben sich lieber ergeben als zu kämpfen. Dass Kabul kampflos gefallen ist, spricht ja für sich.