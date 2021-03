Der Präsident von Tansania, John Magufuli, ist tot. Magufuli sei an Herzversagen gestorben, teilte die Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan am Mittwoch mit. Magufuli war seit dem 27. Februar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, es gab Spekulationen über eine schwere Erkrankung an Covid-19. Die Nachricht über den Tod des Präsidenten verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken wie Twitter.