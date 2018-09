Taro Kono: Japans Außenminister spricht sich für gemeinsame Kredite des Westens für Afrika aus

Chinesische Firmen würden in den kommenden drei Jahren zehn Milliarden Dollar auf dem Kontinent investieren. Chinas Regierung wies Vorwürfe zurück, dass sie afrikanische Länder in eine Schuldenfalle und politische Abhängigkeiten locke. Die deutsche Wirtschaft will nach Angaben des Afrikavereins in diesem Jahr rund eine Milliarde Euro in Afrika investieren.