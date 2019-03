Taube als Statussymbol Warum Chinesen Vögel für Zehntausende Euro kaufen

Immer wieder sterben Tiere auf den langen Wettbewerbsstrecken, wie Tierschützer kritisieren. Die Vögel würden etwa von Raubtieren angegriffen, prallten in elektrische Leitungen, verhungerten oder verendeten an Erschöpfung, heißt es beim Deutschen Tierschutzbund. Den Besitzern gehe es nur um Leistung. Tiere verflögen sich, landeten in Tierheimen – und Halter wollten sie oft nicht zurück, weil sie ihren Anforderungen nicht genügten. Laut dem Verband Deutscher Brieftaubenzüchter handelt es sich dabei um Einzelfälle. Der Verband gehe gegen solche Züchter vor.



Die belgische Supertaube Armando soll voraussichtlich in Belgien bleiben, sagt Gyselbrecht. „Es wäre auch gefährlich, eine so teure Taube so weit zu transportieren“, sagt er. „Sie könnte dabei sterben.“ Der chinesische Besitzer hat vorgesorgt: Er besitzt bereits einen Taubenschlag in Belgien, den seine Mitarbeiter betreuen. Armando soll dort viele Nachkommen zeugen, die der Besitzer nach China transportieren und an Wettbewerben teilnehmen lassen möchte, wie Gyselbrecht sagt.



Armando selbst dürfe nach seiner Schnellflugkarriere voraussichtlich nie wieder außerhalb seines neuen Schlags fliegen. Bei älteren Brieftauben, die verkauft werden, sei das immer so. Sonst flöge er wohl zurück zu seinem Kindheitszuhause.