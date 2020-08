Wir kamen also an in Guangzhou, es war sechs Uhr morgens und sehr schwül, wir mussten zwei, drei Kilometer in die Stadt, aber die schrägstehende Sonne leuchtete unsere ersten Eindrücke filmreif aus: Es war, als traumtaumelten wir, müde und hellwach, durch die Straßen - als stießen wir das Tor auf zu genau der Welt, die unsere Fantasie sich zuvor ausgemalt hatte: viele ältere Chinesen beim Schattenboxen unter Kampfer- und Banyan-Bäumen, tausende klingelnde Radfahrer auf den Straßen, Dutzende Gläubige mit Räucherstäbchen in den den Tempeln. Es war, als spazierten wir durch unser eigenes Reality-TV - ein zugleich beglückender und verstörender Auftakt zu vierzehn großartigen Wochen: die erste Begegnung mit dem, was mich noch heute, nach vielen Besuchen des Landes, fesselt und fasziniert: die Naherfahrung einer unerreichbaren, weit entfernten Kultur, wie sie dem Reisenden ansonsten allenfalls noch in Indien in die Glieder fährt.