Deshalb ist der 20. Parteitag der KPCh, der heute beginnt, ein Weltereignis: Weil Xi Jinping an der Spitze einer maximal undurchsichtigen, straffen, korrupten, auf Linientreue getrimmten kommunistischen Kaderpartei in Peking auch die Politik in Washington, Brüssel und Berlin, das Leben der Menschen in Mailand, München und Mönchengladbach mitbestimmt.