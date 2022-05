Da ist viertens, damit zusammenhängend, die schleichende Entkopplung der Volkswirtschaften - zunächst initiiert und forciert von China selbst, das in Reaktion auf den Handelskonflikt mit den USA seinen Binnenkonsum stärken und seine Export-Abhängigkeit reduzieren wollte. Aber in den nächsten zwei, drei Jahren dürfte sich die Entkopplung dramatisch beschleunigen. Ausländische Unternehmen klagen über politische Gängeleien und endemische Benachteiligungen gegenüber einheimischen Konkurrenten, über wachende Kader in den Niederlassungen und erzwungenen Know-How-Transfer. Viele Firmen holen Teile der Produktion zurück nach Europa, bauen neue Fabriken in anderen Ländern Asiens, erschließen sich neue Märkte. Die Coronakrise hat die Vulnerabilität der Lieferketten offengelegt. Die Lockdowns in Shanghai und Peking erschweren es Personalern, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für China zu gewinnen: Das Land ist nicht mehr „sexy“; man kommt ja aus Europa kaum noch rein.