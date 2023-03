Tauchsieder Droht ein dritter Weltkrieg?

Es kommt jetzt darauf an, für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, aber das Forcieren der Feindschaft Peking zu überlassen, sollte Xi sich dazu entscheiden. Die politische Lage ist nicht so leicht zu sortieren wie im Kalten Krieg. Der Westen hat viel an Glaubwürdigkeit und Strahlkraft eingebüßt – aber Demokratie und Freiheit sind immer noch der politische Goldstandard, den alle Autokraten fürchten. Deshalb muss sich alle Welt ein klares Bild davon machen können, wer gerade provoziert und mit dem Feuer spielt. Wer die internationale Ordnung zerstören will. Wessen Macht Recht bricht. Welche Länder „schlafende Menschen“ in „eiserne Kammern“ sperren wollen. Und welche nicht.



