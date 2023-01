Fast schon beängstigend ist dabei inzwischen das Ausmaß der Medienkontrolle in China: Fast alles, was (noch) nach Deutschland dringt, sind Mutmaßungen, Spekulationen und ein paar außer Landes geschmuggelte Smartphone-Bilder eines überfüllten Krankenhausflurs in Peking oder einer Warteschlange vor einem Krematorium in Schanghai. Was sich in diesen Tagen in den rund 100 (!) Millionenstädten des Landes, schon gar in den ärmeren Provinzen und auf dem Land abspielt, wo besonders viele Menschen ungeimpft sind; mit wie vielen „Bolognas“ und „New Yorks“ China zu kämpfen hat; wie viele Tote Omikron in welchen Bevölkerungsgruppen fordert; welche Dramen sich etwa in den Provinzhospitälern Yunnans und Sichuans, Gansus und Ningxias abspielen – die Welt erfährt darüber so gut wie nichts und soll es auch nicht erfahren.

Stattdessen spinnen sich die Kader in diesen Tagen mal wieder besonders wohlig und gern in die Suggestion ein, der Westen sei dem bevölkerungsreichsten Land der Welt vor allem feindlich gesinnt und verwehre ihm mit altkolonialen Überlegenheitsgesten den Platz, der ihm angeblich gebührt.