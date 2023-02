Übrigens ganz nach dem Muster Walter Rathenaus: „Der Bau einer größeren Anzahl von Fabriken wurde vereinbart“, so Rathenau 1915, und die Manager „gingen auf die Bedingung ein, dass die Fabriken unter Dach sein mussten, bevor ich in der Lage war, ihnen den Vertrag...genehmigt zuzuschicken.“ Bei Pistorius klingt das heute so: „Wir brauchen mehr Rüstungsindustrie in Deutschland, auch konzertiert in Europa...Wir müssen da durch Anschubfinanzierung und Abnahmegarantien zusammenkommen, weil es die Sicherheit unseres Landes erfordert.“