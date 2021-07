Tauchsieder: Ein Hoch auf Branson, Bezos, Musk!

Nun, in solch urteilenden Texten lernt man bekanntlich mehr über die Urteilenden als über die Verurteilten. Versuchen wir’s daher nicht emotional und küchenpsychologisch, sondern soziologisch kalt und ökonomisch nüchtern. Und fangen an mit dem Ticketpreis. 250.000 Dollar also für einen paar Minuten Schwerelosigkeit und Astronautenblick – was wäre darüber zu sagen? Erstens: Das ist viel. Zweitens: Das ist nicht viel angesichts der Tatsache, dass ein Privattrip ins All noch vor zehn Jahren unbezahlbar, ja unmöglich schien. Drittens: Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass bereits eine 38-Quadratmeter-Wohnung in Köln heutzutage in etwa das Gleiche kostet und viele Menschen bereit sind, auch für Nagelfelder und quietschbunte Ballonhunde Summen zu erübrigen, die vier- bis zwanzigmal so hoch liegen.



Viertens: Das ist erst recht wenig für mehr als 100.000 Reiche, die in den USA, China und Deutschland ein Vermögen von mehr als 50 Millionen Dollar verwalten: Für diese Reichen sind 250.000 Dollar dasselbe wie 250 Dollar für einen, der 50.000 Dollar sein eigen weiß. Und das heißt fünftens, dass es einen Markt geben könnte für Weltraum-Trips – so wie es auch einen Markt für Ferraris und Yachten und Klecksereien von Jean-Michel Basquiat gibt. Kurzum: Bransons Firma Virgin Galactic kann zu einem Premium-Anbieter im Tourismusgeschäft des 21. Jahrhunderts avancieren. Was wäre dagegen einzuwenden?