Hinzu kommt: China hat im Gegensatz zur Sowjetunion, zu Russland und den USA seit 1945 keine Interventionskriege geführt, sich seit dem Ende des Kalten Krieges sogar weniger denn je eingemischt in die Belange anderer Staaten. Dem völkerrechtswidrigen Krieg der USA gegen den Irak dagegen, an dessen Anfang eine Lüge des Weißen Hauses stand (Saddam hat Atomwaffen), sind 100.000 bis 500.000 Menschen zum Opfer gefallen. Trotzdem halten wir Deutsche daran fest, unsere Freundschaft zu den USA (aus guten Gründen) als unverbrüchlich zu preisen – und die Kritik an China zu eskalieren.