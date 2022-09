Das stimmt natürlich. Aber es stimmt teils nur auf tragische Weise, teils nicht mal zur Hälfte – und andernorts kein bisschen. Nicht zuletzt, was die Person Gorbatschow selbst anbetrifft. Wenn wir ehrlich wären, verdanken wir nicht Gorbatschow viel, sondern seinem Scheitern alles. Es gehört daher nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass er die schulterklopfenden Ehrerweise, weihevollen Dankbezeigungen und feierlichen Freundschaftsbekräftigungen aus Deutschland nach 1990 mit höchst widersprüchlichen Gefühlen – Demut und Schuld, Rührung und Scham – empfangen haben muss.

Der Generalsekretär der KPdSU war in erster Linie kein Treiber von Veränderungen, sondern ein Getriebener des mangelnden Veränderungsvermögens in seinem Land. Er wollte die wirtschaftlich marode Sowjetunion mit Reformen („Perestroika“) vor ihrem Zerfall bewahren – und beschleunigte mit seine Reformen ihren Zerfall. Er wollte einem Sozialismus mit menschlichen Antlitz etablieren – und stellte den Sozialismus als böse Fratze bloß. Er versuchte es aus Einsicht in den politischen Bankrott der Sowjetunion mit Gesten gelebter Brüderlichkeit („glasnost“) – und übersah, dass die Reaktionären in Russland die Messer gegen ihn wetzten.



Vor allem aber meinte Gorbatschow ein „gemeinsames Haus in Europa“ zu bauen, ohne einen Sinn dafür zu entwickeln, dass die Völker Mittel- und Osteuropas die Sowjetunion seit Stalin als brutale Kerkergemeinschaft empfinden mussten: „Er war ein Gefängnisaufseher, der entschieden hat, dass einige Reformen nötig sind“, so das kalte Urteil des litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, und: Dass Gorbatschow das Auseinanderbrechen der Sowjetunion für seinen größten Fehler gehalten habe, stelle ihn in eine Reihe mit Wladimir Putin.