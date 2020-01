Andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass sich das System Singapur auch in eigener Sache als agil erweisen wird. In einer so ausgezeichneten, unabhängigen Buchhandlung wie „Books Actually“ im Szeneviertel Tiong Bahru kann Besitzer Kenny Leck heute auch Titel handeln, die vor zehn Jahren noch ziemlich sicher indiziert worden wären, darunter eine Essaysammlung des in Stanford ausgebildeten Politikwissenschaftlers und heute in HongKong lebenden Journalisten Cherian George („Singapore, Incomplete“), der seine explizite, spöttelnde, oft bissige Kritik an der „air-conditioned nation“ („a political system that treats us like children“) auch auf einer Internetseite (airconditionednation.com) zirkulieren lässt. Oder die großartige, kritische, leicht lesbare Bestandsaufnahme „This is what Inequality Looks Like“, ein Musterbeispiel kritischer Mikrosoziologie aus der Feder der Soziologin Teo You Yenn, ausgebildet an der University of California in Berkeley. Oder auch die Essaysammlung „Hard Choices“, bereits 2014 unter anderem herausgegeben und geschrieben vom Politologen und Ökonomen Donald Low, ausgebildet in Oxford und Washington.