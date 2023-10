Tauchsieder: Israel? Schulterzucken.

Deshalb die Unterstützung Russlands durch den Iran in seinem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine; deshalb auch die parteiische Unentschiedenheit Chinas in beiden Konflikten: Das altkoloniale Europa soll als doppelmoralischer Büttel der Vereinigten Staaten und weltpolitisch impotenter Akteur vorgeführt werden (Ukraine, Serbien, Armenien). Und die USA selbst (die nach ihrem schändlichen Krieg gegen den Irak nicht mehr „imperial“ auftreten wollten) sollen in den „overstretch“ gezwungen werden – das ist der Plan in Peking, Moskau, Teheran.



Was ist daran nicht zu verstehen? Bei Gräueltaten wie denen der Hamas handelt es sich um Zivilisationsbrüche, die nicht kontextualisierbar sind, sondern nur außerhalb allen Kontextes verständlich werden: als Statements elementarer Amoralität. Wer sie dennoch in einen Zusammenhang stellt, unterschreibt nicht nur seine moralische Bankrotterklärung, sondern verkennt auch die politische Dimension des Terrors: Die vom Iran unterstützten Hamas wollen der Welt gerade nicht als reagierendes Opfer einer Besatzungsmacht, sondern als mörderische Überzeugungstäter erscheinen – so wie auch der Iran und Russland mit dem Segen Chinas als faktenschaffende Mächte auftreten, um die Nachkriegsordnung zu revidieren und die Welt neu einzuteilen in antiwestliche Einflusszonen, um die Gleichrangigkeit von Völkerrecht und Menschenrechten zu dementieren – und gewaltsam Grenzen zu verschieben.