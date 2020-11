Und das nicht nur ex negativo. America first? Systemkonkurrenz zu China? Fest an der Seite Israels? Sanktionspolitik gegen den Iran? Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato-Partner? Das Problem der Migration? Trump hat all diese Fragen gestellt und viele beantwortet. Joe Biden bekommt all diese Fragen diktiert - und muss Antworten finden.