Was also tun? Wie reagieren? Bundeskanzler Olaf Scholz will in gut zwei Wochen nach Peking aufbrechen, als erster Regierungschef aus dem Kreis der G7-Staaten nach der Coronapandemie – es wäre sein Antrittsbesuch, und es wird erwartet, dass viele Manager und Unternehmenschefs ihn begleiten. Business as usual? Scholz sagt: „Wir müssen uns nicht von einzelnen Ländern abkoppeln, müssen… auch Geschäfte mit China weiter machen.“ Und schlägt damit einen deutlich anderen Ton als Außenministerin Annalena Baerbock an. Sie sagt, man müsse aus den Fehlern der Russland-Politik lernen. Deutschland dürfe sich „von keinem Land mehr existenziell abhängig machen, das unsere Werte nicht teilt“. Und – wer hat recht? Sagen wir es so: Kurzfristig Scholz. Langfristig beide.