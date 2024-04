Wie zum Beispiel ist der Angriff der iranischen Gotteskrieger auf Israel am vergangenen Sonntag (14. April) zu bewerten? Manche Beobachter meinen, wir haben es mit dem Paradox einer kühl berechneten Eskalation zu tun. Demnach haben die Mullahs 300 Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen gleichsam simulativ in Richtung Israel abgefeuert, also vor allem in Rücksicht auf sich selbst, zur Beruhigung der aufgeputschten Glaubensbrüder und als medial vermitteltes Weltereignis, frei nach Jean Baudrillard und Marshall McLuhan: Es passiert was und es geschieht zugleich nichts, denn die „echte Welt“ teilt sich uns nurmehr im Widerschein ihrer kommunikativen Botschaft mit: „The weapon is the message.“ Das Regime in Teheran habe „sein Gesicht wahren“, sich „Stärke“ beweisen und „Vergeltung“ üben müssen für die Israel zugeschriebene Zerstörung der Botschaft Irans in der syrischen Hauptstadt Damaskus (2. April) – mithin den Angriff fingiert, nicht wirklich durchgeführt: „designed to be easily intercepted“, schrieb etwa der US-Politikwissenschaftler Ian Bremmer.