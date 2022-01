Das alles lässt tief blicken. Putin denkt Politik wie ein Schachspiel und nimmt von sich selbst an, ein Großmeister der Macht zu sein. Er behandelt Länder wie Spielfiguren und interessiert sich nicht für die Menschen, die sie bewohnen. Er sieht in den Neunzigerjahren keine Zugewinne für die Freiheits- Bürger- und Menschenrechte in Europa, sondern eine Schmach für Russland – und verachtet alle, die am Zerfall der Sowjetunion beteiligt waren, allen voran die russischen Staatschefs und Ministerpräsidenten jener Zeit. „Russland setzt den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und die politischer und wirtschaftliche Transformation fort“, heißt es 1997 in der Nato-Russland-Akte und weiter: Russland anerkennt die „Schlüsselrolle, die Demokratie, politischer Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten sowie die Entfaltung freier Marktwirtschaften für die Schaffung allgemeinen Wohlstands und umfassender Sicherheit spielen“. Dass seine Vorgänger so etwas unterschreiben konnten, grenzt für Putin an Landesverrat. Er will die Mikhail-Gorbatschow- und Boris-Jelzin-Jahre ausradieren. Darum vor allem geht es ihm.