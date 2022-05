Warum ist das so? Nun, weil die meisten Chinesen nie besser regiert wurden als in den vergangenen 40 Jahren. Ihre persönliche Freiheit war nie größer als heute. Ihre Lebensbedingungen haben sich so schnell und stark verbessert wie nie zuvor in der 2200-jährigen Geschichte des Landes. Man muss diese Dissonanzen schon aushalten, wenn man den kritischen Blick auf China richtet, so bitter es auch ist: Während Putin die letzten Tropfen Gas und Öl aus der russischen Erde presst, um mit den Erträgen seiner fossilen Feudalwirtschaft Cyberkrieger und Schlagstockpolizisten, Desinformationsprofis und Generäle hochzurüsten, haben Chinas Kader mit Sonderwirtschaftszonen, orchestrierten Technologieimporten und groß angelegten Infrastrukturmaßnahmen zugleich eine halbe Milliarde Menschen der Armut entrissen. Während Russland sich der Welt nurmehr als gestrige und destruktive Kraft aufdrängt mit dem Export von fossilen Brennstoffen und Falschnachrichten, mit den Fertigkeiten seiner Hackersoldaten und Militärmaschinerie, punktet China in der Welt mit künstlicher Intelligenz und avancierter E-Mobilität – als technologischer Superstaat von heute und morgen. Im übrigen hat China im Gegensatz zur Sowjetunion und Russland (und den USA) seit 1945 keine Interventionskriege geführt, sich mit zunehmender Macht und seit dem Ende des Kalten Krieges sogar weniger denn je eigemischt in die Belange anderer Staaten – und bietet sich anderen Nationen und zu seinen Gunsten (bisher) als stabiler, verlässlicher, wirtschaftlicher Partner an.