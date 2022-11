Die moralische Indifferenz fängt im Bereich des Politischen etwa bei der Frage an, wie man hierzulande auf Russland, China und Katar blickt. Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein seltenes Beispiel moralischer Eindeutigkeit: Russland hat EU-Europa zu seinem Feind erklärt und der Bundesrepublik mit dem Atomtod gedroht, greift unsere Werte in Europa an – und doch gibt es in Berlin noch immer Stimmen, die einen Ausgleich mit Putin suchen. Und doch kommt niemand beim DFB auf die Idee, Manuel Neuer in Katar mit einer gelb-blauen Kapitänsbinde auszustatten, um Solidarität mit der Ukraine zu annoncieren. Warum eigentlich nicht? Nirgends in Europa sind die Menschenrechte derzeit stärker eingeschränkt. Kein politisches Anliegen ist geeigneter, moralisches Empfinden, moralisches Handeln und moralisches Symbolhandeln sinnfällig kurzzuschließen.