Zweitens wird es in den bevölkerungsreichsten Ländern und Regionen der Welt in den nächsten Jahrzehnten, wie in Lee Kuan Yews Singapur vor gut 50 Jahren, vor allem um elementare Verbesserungen des Lebensstandards gehen, um die entschlossene, durchdachte, interessengeleitete Entfesselung wirtschaftlicher Potenziale – jedenfalls nicht um die Befriedigung postmaterieller Bedürfnisse und identitärer Befindlichkeiten. Und das spielt fraglos einem politischen Paternalismus in die Hände, in dem Regierende versprechen, „zum Besten der gesamten Bevölkerung“ zu handeln und kollektive Interessen adressieren. Solange sie das erfolgreich und unideologisch tun, solange sie den Wohlstand ihrer Bürger mehren und damit auch deren basale Freiheit – gedacht als Abwesenheit von Hunger, Willkür, Not – solange sie religiöse und kulturelle Praktiken schützen, den Wucher, die Kriminalität und die Korruption bekämpfen, solange sie soziale und ethnische Konflikte entschärfen, steuerfinanzierte Programme für Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Altersversorgung aufsetzen, Ordnung herstellen und für (Rechts-)Sicherheit sorgen, kurz: solange die Regierenden mit sozialer Systemstabilität auch Systemloyalität herstellen – solange dürften die Bürger dieser Länder, ganz wie in Singapur, auch ihre Technokraten in Ruhe regieren lassen.