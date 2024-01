Ein Ja zu Israel. Kein Aber. Plus Kritik, weil Israel sich inzwischen in einem uferlos wirkenden Zerstörungskrieg zu verlieren und dabei auch seine Freunde weltdiplomatisch zu schwächen droht. Diese Kritik entzündet sich vor allem an drei Fragen. Erstens: Welchem Israel gegenüber bekunden wir unsere staatsräsonale Solidarität? Zweitens: An welchem Punkt schlägt das Selbstverteidigungsrecht Israels in eine politisch folgenreichen Abbau von Perspektiven zur Lösung des Nahostkonflikts um? Drittens: Sind die vier Kriegsziele Israels (Befreiung der Geiseln, Sturz der Hamas, Zerstörung ihrer militärischen Kapazitäten, dauerhafte Sicherung des Staates) erreichbar – und die militärischen Mittel zu ihrer Erreichung (viele tausend zivile Opfer bei der Bombardierung und Einnahme des Gazastreifens) verhältnismäßig?