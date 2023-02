André Wüstner, der Chef des Bundeswehrverbandes, und Wolfgang Ischinger, ehemals Staatssekretär im Außenamt, US-Botschafter und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, mahnen daher inzwischen den Aufbau einer „Kriegswirtschaft“ in Deutschland an – ein abstruser Gedanke, insofern er auf die historische „Kriegswirtschaft“ der Alliierten und erst recht der Deutschen und Japaner (Zwangsarbeit!) im Zweiten Weltkrieg anspielt. Das Vereinigte Königreich zum Beispiel liquidierte seinen gesamten überseeischen Kapitalbesitz, um damals Hitler und seine Verbündeten zu besiegen; die steil nach oben gefahrene Kriegsproduktion dort zehrte in den Jahren 1939 bis 1943 auf Kosten vieler Konsumgüter die Hälfte (!) des Bruttoinlandsproduktes auf. Die Sowjetunion evakuierte in den ersten drei Monaten (!) nach „Barbarossa“ fast ihre gesamte Maschinenbauindustrie, demontierte 1523 grenznahe Fabriken, um sie im Ural und im Wolgagebiet, in Westsibirien oder Mittelasien wieder aufzubauen. Die USA wiederum verfünfzigfachten (!) in vier Jahren sowohl die Produktion von Panzern – von 346 (1940) auf 17.565 (1944) – als auch von Flugzeugen – von 2141 (1940) auf 96.318 (1944) – und unterstützten die Rote Armee unter anderem mit 400.000 Lastwagen.