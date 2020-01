Vor allem aber genießen die Regierenden das Vertrauen der (meisten) Menschen in den Bevölkerungen ihrer Länder, anders als es mittlerweile in zahlreichen Demokratien des Westens der Fall ist. Tatsächlich waren einer Gallup-Umfrage von 2013 zufolge zwei Drittel der Amerikaner unzufrieden mit ihrem Regierungssystem - während die meisten jungen Menschen in China, Indien und Indonesien erwarteten, die Welt entwickle sich, vor allem dank des technologischen Fortschritts, zu einem besseren Ort. „Die Asiaten haben die Tugenden der rationalen Staatsführung vom Westen gelernt“, schreibt Mahbubani in einem Essay mit dem sprechenden Titel Has the West Lost It? und konstatiert ein Paradox: „Dennoch verlieren viele westliche Bevölkerungen ihr Vertrauen in die Regierungsführung, während das Vertrauen in Asien zunimmt.“ Der Grund liegt für Mahbubani und Khanna auf der Hand: Asien hat das „Best-Practice-Ideal“ des Westens ohne seinen ideologischen Überbau übernommen, baut auf ordem e progresso, auf Ordnung und Fortschritt, die Ausbalancierung „von individueller Freiheit und kollektiver Pflicht“ (Khanna) - auf ein szientistisch unterlegtes Sozialingenieurswesen, das sich durch Planung und Exzellenz auszeichnet - und zunehmend auch durch Feedbackschleifen und Mechanismen der Rückkopplung, die politische Mitsprache nicht alle vier, fünf Jahre im Wege von Wahlen als Fest der Demokratie feiert, sondern in Form einer internalisierten Rechenschaftspflicht der Regierenden permanent stellt - Regierende, die jederzeit auf sich regende Unmutsäußerungen (etwa in den Sozialen Medien) zu reagieren haben, wollen sie nicht ihre Legitimität verlieren - und von denen Mahbubani behaptet: „Solange sie täglich beweisen müssen, dass sie das Leben ihrer Menschen verbessern, werden sich die asiatischen Gesellschaften auch weiter verbessern.“