Sechstens: Der Westen hat die Ukraine trotz seiner technologischen und wirtschaftlichen Überlegenheit nicht in die Lage versetzen wollen, gegen die russischen Angreifer und Besatzer in die (Gegen-)Offensive zu kommen – es spricht daher viel dafür, dass die Ukraine am langen Ende des Krieges mit „eingefrorenen“ territorialen Verlusten wird leben müssen – und dass speziell die EU das bekommt, was sie verdient: einen „faulen Frieden“ für Europa. Leonhard schreibt, dass die Zahl der Kriege, die mit Friedensverträgen und Friedenskonferenzen endeten, vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert von 30 Prozent auf 80 Prozent stieg, dann wieder sank auf 40 Prozent – und nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch bei 15 Prozent liegt. Israel/Palästina, Iran/Irak, Indien/Pakistan, Südkorea/Nordkorea, Bosnien-Herzegowina – die Liste ließe sich leicht fortsetzen: alles schwelende Konflikte. Wer auch immer jetzt ein „Minsk III“ ins Spiel bringt, verkennt daher nicht nur Putins Kriegsziele. Er leistet auch einen doppelten Offenbarungseid: Die Ukraine hat diesen Krieg mit Billigung des Westens verloren – und Völkerrechtsbrüche werden von den Hütern der internationalen Ordnung (mal wieder) geduldet, sogar vor der eigenen Haustür und zu ihrem eigenen Schaden. Und er verkennt, dass mit einem Waffenstillstand nur eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln erreicht, die Lage keinesfalls befriedet wäre, zuletzt für die Menschen in den eroberten Gebieten, aber auch nicht in der Ukraine, nicht in Georgien und Moldawien, nicht in Europa: „Jeder Waffenstillstand unterhalb eines formalen Vertrags verlängert das mögliche Revisionskalkül“, schreibt Leonhard, „und macht damit die Gewaltanwendung auch unterhalb der Schwelle eines großen Krieges als Option wahrscheinlicher.“