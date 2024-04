Und in genau diese Richtung hat sich die Welt (weiter)gedreht seit November 2022. Damals durfte man noch zaghaft hoffen, dass China seine außenpolitische Doktrin der „Nichteinmischung“ in Rücksicht auf seine Reputation als non-interventionism-country im Globalen Süden zumindest zum Anschein nimmt, zwischen dem befreundeten Aggressor und einer angegriffenen Ukraine vermitteln zu wollen. Inzwischen ist klar: China steht unverbrüchlicher denn je an der Seite Russlands. Es unterstützt offenbar indirekt die Kriegswirtschaft des Kreml und hofiert die Mullahs in Iran, die Putin mit Drohnen versorgen (und Israel vernichten wollen). Gemeinsam erhärten Peking und Moskau, wieder und wieder, die Präventivkriegsthesen des „Joint Statement“ aus dem Februar 2022. Man wirft der NATO „ideologized cold war approaches“ und die Zementierung von „closed bloc structures“ vor, um „unilateral military advantages“ zu erzielen – und um sich dagegen beizeiten „wehren“ zu können: So hat China die Freiheit Hongkongs erstickt. So verschiebt China beinahe täglich rote Linien im Südchinesischen Meer. Und so bereitet China inzwischen schamlos die militärische Eroberung Taiwans vor.