Taxonomie: Staatengruppe um Deutschland macht Front gegen EU-Einstufung der Atomkraft als „grün“

Den Brief haben neben Bundesumweltministerin Svenja Schulze auch Minister aus Spanien, Österreich, Dänemark und Luxemburg unterschrieben. Sie greifen in dem Schreiben auch das Vorgehen der Kommission bei der Einstufung der Atomkraft an. So hätten die Expertengutachten vernachlässigt, dass die Endlagerfrage des Mülls in allen Staaten ungelöst sei und noch Generationen belasten werde. Deutschland will nun ein eigenes Gutachten dagegen halten.