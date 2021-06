Tech-Konzerne USA drohen im Konflikt um Digitalsteuern mit weiteren Strafzöllen

Die US-Regierung erhöht im Streit um Digitalsteuern für amerikanische Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon oder Facebook den Druck auf Großbritannien und fünf andere Länder. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai kündigte am Mittwoch in Washington Vergeltungszölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar an.