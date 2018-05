Technokraten-Regierung: Iraks Wahlsieger will Korruption bekämpfen

Al-Sadrs Liste Sairun (Wir marschieren) liegt nach vorläufigen Ergebnissen der Parlamentswahl am vergangenen Samstag überraschend in Führung. Sie erhielt in sechs von 18 Provinzen die meisten Stimmen, darunter in der Hauptstadt Bagdad. Ein Endergbnis und die Verteilung der Parlamentssitze hat die Wahlkommission noch nicht verkündet.