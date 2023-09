Technologie Drohnen-Jagd im Ukrainekrieg: Kniffliges Katz-und-Maus-Spiel

26. September 2023 | Quelle: dpa

Ein ukrainischer Soldat startet eine Drohne - diese Art von Waffe ist im Krieg besonders wichtig. Bild: Bild: dpa

Es muss schnell gehen, wenn die Militär-Drohne im Anflug ist. „Es bleiben vielleicht 30 Sekunden bis drei Minuten, bis sie eliminiert werden muss”, sagt Stephan Kraschansky. Die Varianten: „Hard-Kill”, also Abschuss, oder „Soft-Kill”, dabei wird die Steuerung des unbemannten Flugkörpers so gestört, dass er vom Kurs abkommt oder am Himmel wie eingefroren stehenbleibt.