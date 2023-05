Technologie: Militärische Verstrickungen mit Russland: EU erwägt laut Medienbericht Sanktionen gegen chinesische Unternehmen

Die Europäische Union (EU) nimmt einem Zeitungsbericht zufolge chinesische Unternehmen wegen Exporte an Russland ins Visier, die für die Herstellung von Waffen verwendet werden könnten. „Sieben chinesische Unternehmen sind in einem neuen Sanktionspaket aufgeführt“, berichtet die Zeitung „Financial Times“ (FT) am Sonntag unter Berufung auf eine Kopie der Sanktionsliste, die in dieser Woche von den EU-Mitgliedstaaten diskutiert werden soll.