Technologiemärkte: China startet internationale Initiative für Datensicherheit

China will einem Zeitungsbericht zufolge mit einer weltweiten Initiative für Datensicherheit seine Position auf den Technologiemärkten verbessern. Das „Wall Street Journal“ berichtete am Montag unter Berufung auf einen Entwurf, Außenminister Wang Yi wolle den Plan am Dienstag bekanntgeben. Anlass sei eine Veranstaltung in Peking über digitale Staatsführung.