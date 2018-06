Technologiepolitik: Bundesregierung will Strategie zur Künstlichen Intelligenz noch vor Sommerpause verabschieden

Am Dienstag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit mehreren Ministern sowie KI-Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft im Kanzleramt getroffen. In Regierungskreisen wurde darauf verwiesen, dass sich Deutschland und Europa in einem scharfen Wettbewerb mit den USA und China befänden. China etwa habe vor, in den kommenden Jahren einen dreistelligen Milliardenbetrag in die Künstliche Intelligenz zu investieren. Mit dieser Technologie lernen Maschinen und Systeme, sich selbst zu verbessern und eigenständig zu handeln.