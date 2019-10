Technologieunternehmen: USA und Großbritannien wollen Daten rascher austauschen

Die USA und Großbritannien wollen mit einer Datenvereinbarung schnelle Anfragen von Strafverfolgern an Technologieunternehmen ermöglichen. Dadurch sollen sie beispielsweise rascher an Informationen über die Kommunikation von Terroristen und Kinderschändern kommen, geht aus Dokumenten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlagen. In der Praxis würde das bilaterale Abkommen etwa die britische Regierung ermächtigen, Daten direkt von US-Technologieunternehmen anstatt über US-Behörden anzufordern.