 Teheran: Iran weist Kritik der EU an Raketenprogramm und Syrien-Politik zurück

TeheranDer Iran hat die erneute Kritik der EU an seinem Raketenprogramm und der Syrien-Politik des Landes zurückgewiesen. Zudem brachte Teheran die Positionierung der Staatengemeinschaft mit dem 2015 geschlossenen Atomdeal in Verbindung, obwohl die EU immer wieder deutlich macht, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Auch das iranische Außenministerium betonte nun in einer Mitteilung am Dienstag, dass das Raketenprogramm sowie die Syrien-Politik nicht mit dem Atomabkommen in Verbindung stünden.