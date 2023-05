Tel Aviv Israel: Große Proteste gegen geplante Justizreform

06. Mai 2023 | Quelle: dpa

Israelis protestieren gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem zu reformieren. Bild: Bild: dpa

In Israel hat es am Samstagabend wieder eine Großkundgebung gegen eine von der Regierung geplante Justizreform gegeben. Rund 100.000 Menschen protestierten Medienberichten zufolge in der Küstenstadt Tel Aviv gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu. Auch in anderen Städten gingen wieder Tausende auf die Straßen und schwenkten dabei häufig die blau-weiße israelische Flagge.