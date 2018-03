Telefongespräch der Präsidenten: Putin und Trump erwägen Gipfeltreffen zur Begrenzung des Rüstungswettlaufs

Moskau, WashingtonDer russische Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump erwägen ein Gipfeltreffen. Das teilte der Kreml am Dienstag mit. Trump hatte seinen russischen Kollegen telefonisch zu dessen Wahlsieg gratuliert. In dem Gespräch hätten beide „besondere Aufmerksamkeit der Frage gewidmet, möglicherweise ein Gipfeltreffen abzuhalten“, hieß es in der Mitteilung in Moskau.