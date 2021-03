Telekommunikationsanbieter EU-Kommission stellt Verfahren gegen Telefónica ein

Eine Auflage dieser Fusion nutzte der Konkurrent Drillisch, der sich dadurch Netzkapazitäten sichern konnte. Eine andere Bedingung – und hierum ging es in der Untersuchung – betraf 4G-Vorleistungen, also Voraussetzungen, damit eine andere Firma eine Leistung verkaufen kann. Dieser Auflage zufolge musste Telefónica als Großhändler anderen Firmen 4G ermöglichen oder ihre Verträge verlängern und sich dabei preislich am Markt orientieren.