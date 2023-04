Der Vorgang im Abgeordnetenhaus des Bundesstaates ist extrem ungewöhnlich. Zwar gibt es die Möglichkeit, Abgeordnete auszuschließen, in vielen Bundesstaates. Dieses Vorgehen ist aber nicht die politische Norm. Es wird in der Regel nicht als Waffe gegen politische Gegner eingesetzt. Bei mutmaßlichem Fehlverhalten wird in der Regel zum Beispiel erstmal ein Ethikausschuss befasst. Die nun ausgeschlossenen Abgeordneten könnten dennoch bald wieder im Parlament in Nashville sitzen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in ihren Wahlkreisen als vorläufige Ersatzkandidaten für die frei gewordenen Sitze ausgewählt werden. Auch bei einer angesetzten Sonderabstimmung dürften sie wieder antreten.