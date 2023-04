Territorialstreit: Vietnam verurteilt Chinas Fischereiverbotszone als Souveränitätsverletzung

Vietnam hat das von China jährlich verhängte Fischereiverbot in einem großen Teil des Südchinesischen Meeres als Verletzung seiner Souveränität kritisiert. Dieses Fischereiverbot verstoße gegen Vietnams Hoheitsrechte in den eigenen Gewässern und seiner ausschließlichen Wirtschaftszone, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in Hanoi. Er forderte die Führung in Peking auf, Vietnams Souveränität zu respektieren und "die Situation nicht zu verkomplizieren".