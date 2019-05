Terror: Angriff von Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien verschärft die Spannungen am persischen Golf

Der frühere US-Verteidigungsminister James Mattis sagte zu den Spannungen, Amerika sollte sich „mehr in der Welt engagieren und weniger militärisch intervenieren“. In einem Vortrag in Abu Dhabi sagte er nach einem Bericht der Emirate-Zeitung „The National“ am Montagabend aber auch, dass der Iran sein Verhalten ändern müsse.